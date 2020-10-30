Количество больных COVID-19 резко выросло в Ужгороде, больницы заполнены на 90%, - мэр Андриив

Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в городе резко увеличилось число болеющих COVID-19. Заполнено 90% мест в 4 профильных больницах. При этом город не собирается останавливать общественный транспорт, закрывать школы, детсады и учреждения общепита.

Об этом на брифинге заявил мэр города Богдан Андриив, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Мэр признал, что число заболевших выросло в том числе из-за проведения местных выборов.

"Я понимаю, что в Ужгороде увеличилось количество больных с коронавирусом. Где-то это произошло за счет выборов - работали участковые комиссии, проводили заседания, сдавали протоколы из регионов, были очереди в день голосования, проводились партийные совещания и собрания. Это все тоже частично привело к увеличению количества больных", - сказал Андриив.

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По его словам, в городских больницах почти заполнены места для больных коронавирусом.

"В городе Ужгород больных ковидом лечат в 4 медучреждениях города: это Ужгородская городская клиническая больница, Областная инфекционная больница, Центр легочных болезней и Закарпатская областная больница имени Новака. На данный момент эти больницы заполнены больными на 90%", - сказал Андриив.

При этом местные власти, вопреки решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС не собираются останавливать транспорт, закрывать детские сады и школы.

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