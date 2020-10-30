Двух бойцов с передовой доставили в госпиталь Киева. Нужно помочь закрыть много потребностей, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию, что в госпиталь Киева доставили двух раненіх бойцов с передовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Новости с фронта очень плохие, пятеро бойцов ранены, среди них есть крайне тяжелые. Двоих морпехов оккупанты убили. Закончились выборы и началось...

В Киев доставили двоих бойцов, один с ампутацией, другого в нейрохирургию. Потребностей много, лекарства, анализы, посылки на фронт. Сегодня я купила ящик лекарств на 5 тыс и отправила медикам 14,300 грн и публикую отчеты ещё более, чем на 50 тыс.

Люди, спасибо, что делаете репосты, но и помогайте, кто чем может. Мне каждый день приходят списки потребностей. Если кто может купить кофе и носки тёплые, чем больше, тем лучше. Тёплые одеяла купила 20 штук, если кто ещё купит, буду благодарна. Сейчас сезон простуд, окопы не санаторий, сыро, нужны противопростудные, обезболивающие и для желудка лекарства.

Давайте меньше слов, больше дела. Спасибо кто помогает. Карта для помощи 5375 4115 0042 7369 и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова".

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