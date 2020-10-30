Власти Грузии: Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Агентство гражданской авиации Грузии утверждает, что украинская сторона сама сначала подала заявку на чартерный рейс, а после отменила запрос на совершение полета

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сообщаем, что в Агентство гражданской авиации поступила заявка от SkyUp Airlines на частный чартерный рейс по маршруту Киев-Тбилиси-Киев 30 октября, который должен был доставить делегацию Рады Украины для наблюдения за выборами в качестве наблюдателей. Однако 30 октября в 02:09 SkyUp Airlines снова обратилась в агентство с просьбой отменить запрос на разрешение на полет, сославшись на заказчика рейса", - заявили в ведомстве.

Ранее народный депутат Украины фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила, что Грузия отменила разрешение на прилет из Украины около 30 народных депутатов из трех фракций, которые должны были стать наблюдателями в ходе голосования на парламентских выборах в Грузии 31 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Украинскую делегацию Рады не пускают наблюдателями на парламентские выборы в Грузии, - "слуга народа" Ясько