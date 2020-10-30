Новости • Местные выборы-2020

ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

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ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.
Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 16:00 установлены результаты местных выборов депутатов 64 местных советов (8 – городских, 15 – поселковых, 41 – сельского) в 23 областях. Также признаны избранными 84 головы: 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских в 23 областях.

В ЦИК подчеркнули, что процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершен, почти все УИК передали документацию сельским, поселковым и городским территориальным избиркомам.

Этот процесс продолжается в двух областях (менее 0,2% УИК): в Винницкой области – 30 УИК, в Одесской – 27.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
    ЦИК получил результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях. - Цензор.НЕТ 4048
  • Olexa Pluzh
    До поки з КС мудохаємося, цвк намалює що завгодно((( нєподкупньіє наші...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ////цитата :
    «В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).
    Глава комиссии - Демьяненко Инна Анатольевна - от кандидата в мэры Шевчика Д.В. «Слуге народа» Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням - 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.
    Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины - срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не «слугам олигархов», а Закону.
    Пока - даже не открыто уголовное дело.
    P.S. Еще раз - реально было 35. В протоколе «слуге» написали 154″,
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