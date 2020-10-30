Погибшего на Донбассе морпеха Михаила Старостина похоронят 31 октября на Херсонщине

31 октября, в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области, в 12.00 по адресу: ул. Соборная, 1а, состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Михаилом Григорьевичем Старостиным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает советник председателя Херсонской ОГА Наталья Возаловская.

"Друзья! На фронте от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, 14.06.1990 года рождения.

Прощание с героем состоится завтра, 31 октября 2020 года, в 12 час. по адресу: Херсонская область, Бериславский район, с. Новорайск, улица Соборная, 1а. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, побратимам!

Вечная, светлая память "память!", - отмечается в сообщении.

Михаил Старостин - 14.06.1990 года рождения, старший сержант, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 30 октября, после полуночи в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области во время вражеского обстрела наших позиций.

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