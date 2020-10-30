12 человек погибли, более 400 ранены при землетрясении в Турции, есть ли среди них украинцы - неизвестно
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Согласно полученной информации, погибли 12 человек, 419 получили ранения", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.
Есть ли среди погибших и пострадавших украинцы, неизвестно. Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил в Твиттере, что дипломаты выясняют этот вопрос.
"30 октября в Измире произошло землетрясение мощностью 6,6 баллов. По предварительной информации, в городе разрушены несколько домов. Информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших устанавливается. Искренние соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим", - написал консул.
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Еще 2 человека погибли и 8 получили ранения в результате землетрясения на греческом острове Самос.