Е-декларации отменять не следует, - МВФ отреагировал на решение Конституционного Суда

МВФ считает внедрение в Украине системы подотчетности государственных чиновников путем е-декларирования важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве.

Как пиередает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе представителя МВФ на информационный запрос Укринформа по реакции Фонда на решение Конституционного Суда Украины о е-декларировании.

"Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять", - отметили в МВФ.

При этом подчеркивается, что важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы.

"Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ", - отмечается в ответе.

Как подчеркнули в Фонде, "дискуссии по проблемным вопросам продолжаются".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.