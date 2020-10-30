Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР. ФОТО
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Следователи Государственного бюро расследований задержали при получении взятки руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства. Его задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов
Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.