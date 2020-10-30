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Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис

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Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис
Совет национальной безопасности и обороны отслеживает действия группы лиц против украинской государственности. К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Как отметил Данилов, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.

"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд не может принимать решения относительно самого себя, - секретарь СНБО Данилов

Топ комментарии

  • mrSmith
    Виновники этих манипуляций - Медведчук и Коломойский.
    Коломойский - фигурант криминального дела в США, за которое предусмотрен конский срок.
    Медведчук - резидент *****, предающий национальные интересы Украины.
    Если посадить Медведчука и выдать Коломойского США, очень многие вопросы будут решены.
  • Громо Сека
    Тупицкий за 1 сотку земли в Крыму продал всю Украину
  • Серый Вовк
    В этом НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ а посему на НАРЫ ИУД в мантиях !!! Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис - Цензор.НЕТ 8709
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