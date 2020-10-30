Данилов заявил о причастности России к решению КС, которое вызвало конституционный кризис
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Совет национальной безопасности и обороны отслеживает действия группы лиц против украинской государственности. К решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Как отметил Данилов, судьи КСУ целенаправленно занимаются расшатыванием Украины.
"Мы отслеживаем четкие действия группы лиц, которые направлены на уничтожение украинской государственности... Более того, в том, что в этом принимала участие страна-агрессор - у меня нет сомнений", - заявил он.