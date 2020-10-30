Одесский админсуд обязал теризбирком признать несостоявшимися выборы в Каролино-Бугазской ОТГ, - Айвазовская

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде (Одесская обл.), обязал объявить повторные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская

"Только Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде", – написала Айвазовская.

Также она напомнила, что ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.

"Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", – добавила председатель правления гражданской сети "ОПОРА".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за смерти кандидата в мэры Новгорода-Северского Бондаренко в городе проведут повторные выборы, - Айвазовская