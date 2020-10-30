Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день"

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы, которая сложилась после решения КСУ относительно Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, нужны незначительные изменения в законодательство, которые можно внести за один день

Об этом судья рассказал в эфире hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

По надзорной функции НАПК, которую отменил КСУ, Слиденко считает, что из НАПК надо сделать орган не исполнительной власти.

"Применяя паритетный порядок формирования этого органа. Оставить у него почти все те полномочия, которые есть. Кроме советских устаревших понятий, таких как "мониторинг по собственной инициативе", - рассказал Слиденко.

По отмененной статьи 366-1, предусматривающей уголовную ответственность для чиновников и судей за недостоверное декларирование, судья говорит, что "там особенно много изменений вносить не нужно". Считает, что нужно забрать всего "два слова" и принять в таком виде, в котором она есть.

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По мнению Слиденко, в нынешнем виде эта норму "адекватно применить практически невозможно". Проблему он видит в формулировке "заведомо недостоверные сведения". Судья говорит, что доказать, что они были заведомо недостоверными, невозможно. Поэтому эту формулировку нужно убрать.