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Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день"

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Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день"
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы, которая сложилась после решения КСУ относительно Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, нужны незначительные изменения в законодательство, которые можно внести за один день

Об этом судья рассказал в эфире hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

По надзорной функции НАПК, которую отменил КСУ, Слиденко считает, что из НАПК надо сделать орган не исполнительной власти.

"Применяя паритетный порядок формирования этого органа. Оставить у него почти все те полномочия, которые есть. Кроме советских устаревших понятий, таких как "мониторинг по собственной инициативе", - рассказал Слиденко.

По отмененной статьи 366-1, предусматривающей уголовную ответственность для чиновников и судей за недостоверное декларирование, судья говорит, что "там особенно много изменений вносить не нужно". Считает, что нужно забрать всего "два слова" и принять в таком виде, в котором она есть.

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По мнению Слиденко, в нынешнем виде эта норму "адекватно применить практически невозможно". Проблему он видит в формулировке "заведомо недостоверные сведения". Судья говорит, что доказать, что они были заведомо недостоверными, невозможно. Поэтому эту формулировку нужно убрать.

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Топ комментарии

  • Глеб123
    лютый пзц..
    У ФБ питають

    Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день" - Цензор.НЕТ 6750
  • Sophia-Maria Duglass
    «судья Конституционного суда Игорь Слиденко считает, что для решения проблемы....»

    блин, Вы уже создали проблему . Теперь у судей КС надо изучить декларации и посадить за взятки
    Кто-то сомневается , что они берут взятки ???
  • JulyusCaesar
    Його не посадять. Не було за останні 20 років випадку, коли у нас садили чиновника такого ронгу.
    ПС. Дивився, слухав аргументи цього Сліденко. Викликає бажання чесно кажучи довго бити його ногами. Не вкладається в голові, як за пару джипів і дачку можна так підставляти Державу ?
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