Я жесткий сторонник ликвидации Конституционного Суда, - Яценюк

Лидер "Народного фронта" выразил мнение, что Конституционный Суд нужно ликвидировать вообще.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Яценюк заявил: "Решение КСУ подрывает устои антикоррупционной реформы и вообще стремление Украины в ЕС. Нам перестанут верить, нас перестанут пускать в Евросоюз. Мы выполнили 144 пункта для того, чтобы был безвиз. И здесь сразу мы можем потерять вообще перспективу членства Украины в ЕС".

"В течение последних 10 лет, с того момента, когда Янукович через Конституционный суд узурпировал власть, я жесткий сторонник того, чтобы ликвидировать КСУ и передать его конституционные полномочия в отдельной палаты Верховного суда Украины", - подчеркнул Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья КС Слиденко рассказал, что менять в законодательстве по НАПК: "Изменения можно внести за один день"

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.