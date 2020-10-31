Судьи КС начали выносить решения, руководствуясь личностными мотивами, - Малюська. ВИДЕО

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что то, что сейчас происходит в Украине, безусловно, является конституционным кризисом. Есть три этапа выхода из этого кризиса, один из них уже реализован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Малюська заявил: "Это безусловно кризис. Кризис конституционный и из него нужно выходить. Выход из кризиса имеет три этапа. Первый этап был реализован, как сказал мой коллега, Кабмин принял распоряжение, которым нивелировал самые тяжелые удары, нанесенные по антикоррупционному законодательству, возобновлена открытость реестра деклараций, возобновлено проведение спепроверок и возобновлен доступ НАПК ко всем ключевым реестрам в автоматическом порядке. Эти механизмы сейчас реализованы. Это скорая помощь, которая была реализована".

Он продолжил: "Второе -этап - это то, что определенный функционал НАПК требует дальнейшего возобновления. В частности, это контроль за декларациями, контроль за имущественным состянием. И это то, что должно было реализовывать НАПК, в частности и относительно судей. Это однозначно требует принятия закона. Разные версии сейчас поданы в парламент, но практически каждая из них эту проблему решает. Это решение среднего уровня проблемы".

"Но есть третьего, самого важного уровня проблема, которая сейчас дискутируется наиболее остро. Это проблема утраты доверия до судей Конституционного суда. Пояснбю точнее. Как жто сатло понятно из сегодняшней пресс-конференций - никто особенно и не скрывает, то, что принимая это решение, судьи руководствовались личными мотивами, в частности, конфликтом в личностных отношениях с НАПК. Судьи пытались себя защитить . Судьи поэтому двигались быстро, оперативно, несмотря на трудности, который появлялись на пути. Судьи начали выносить решения по личностным мотивам.Судьи начали злоупотреблять властью, на наше субъективное мнение", - подчеркнул министр.

Он заявил: "Потому что а) они взяли на себя полномочия ВР, сказав, что уголовная ответсвенность за недостоверное декларирование есть чрезмерной. Не то, что это нарушение прав человека, а это "чрезмерное". Парламент должен решать чрезмерное ли это или нет. Должно ли лицо нести уголовную ответственность. Судьи отменили статью 366 прим за внесение недостоверной информации в декларации, но не отменили внесение любой другой ложной информации в другие документы. Они, по сути, там, где более мягкое преступление оставили, там, где более серьезное преступление сказали: "слишком чрезмерно". Таким темпом никто не может быть уверен, что у нас завтра не снесут половину Уголовного кодекса".

Малюська продолжил: "Судьи взяли на себя полномочия заявителей. Судьи начали выносить решения про неконституционность положений, которые не обжаловались. Все это создало атмосферу недоверияю С этим нужно что то делать. И тут ключевое, что никто из разработчиков Конституции не предусматривал, что в какой-то момент КС может начать вести себя неприлично. Механизмов дисиплинарного контроля и санкций относительно судей КС никто не предусмотрел. КС - это вещь в себе по нашей Конституции, которая сама себя контролирует".

"Соответственно президент поставил амбициозную цель - он хочет иметь открытый, честный прозрачный Конституционный Суд. Инструментом для достижения этого может быть перезагрузка суда. Жта процедура не предусмотрена Конституцией. Никто другой,инструметов, чтобы сделать эффективно функционирующий, прозрачный Конституционный Суд, не предложил", - реэюмировал министр.