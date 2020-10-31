Посол ЕС Маасикас призвал действовать "быстро и безотлагательно" для выхода из конституционного кризиса

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что необходимо безотлагательно решить проблему, которая возникла после отмены Конституционным Судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Посол убежден, что антикоррупционная структура, которая развивалась в Украине с 2014 года после Революции достоинства, давала результаты. "Она лежит в основе нашего сотрудничества, включая и вопросы безвизовых путешествий. Украинцы заслуживают их. Украинские политики много усилий приложили для достижения этого результата", - заявил Маасикас.

"И вот теперь это доверие надо восстанавливать. Вы знаете, мое любимое украинское слово "быстро", "безотлагательно", - добавил он.

Маасикас отметил, что дискуссия, которая сейчас происходит в Украине, свидетельствует о необходимости решения нынешней проблемы безотлагательно.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.