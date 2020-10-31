Кулеба: консультируемся с Польшей и Литвой по поводу закрытия Беларусью границ

Украина проводит консультации с Польшей и Литвой для выработки надлежащей реакции на решение властей Беларуси закрыть границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Беларусь сказала, что у них растет количество больных COVID-19, поэтому она ограничивает передвижение и закрывает границы с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. С Россией не закрыла. Это - их официальная версия. Мы сейчас изучаем это решение, консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать должным образом", - сказал Кулеба.

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Как известно, пункты пропуска на границе с Республикой Беларусь остаются открытыми, но пропуск в соседнюю страну ограничен в связи с принятым вчера в Минске решением. В частности, беларусские пограничники не пускают на свою территорию граждан Украины и других государств.