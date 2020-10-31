Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил благодарность Германии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и постоянную позицию в рамках "Нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Мы положительно оцениваем приложенные немецкой стороной усилия для его ("Нормандского формата" – ИФ Украина) обновления и функционирования", - подчеркнул Разумков во время встречи с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что для Украины важно сотрудничество в рамках ОБСЕ. Он добавил, что ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является Специальная мониторинговая миссия (СММ), отметив, что Украина нуждается в большем присутствии СММ на неконтролируемой части Донбасса.

Председатель парламента напомнил, что режим тишины в Донбассе был установлен с 27 июля, однако30 октября был нарушен боевиками, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих.

Во время встречи также обсуждался вопрос об аннексии Крыма и нарушения международного гуманитарного права на полуострове.

Разумков поблагодарил Мааса за поддержку Федеральным правительством Германии предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Также он отметил весомую помощь Германии Украине на пути внедрения необходимых реформ во многих сферах.

Кроме того, стороны обсудили варианты межпарламентского сотрудничества, в частности, практику проведения в онлайн режиме совместных заседаний комитетов по международным делам и по делам ЕС и восстановления формата личных встреч после преодоления пандемии.

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