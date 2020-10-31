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Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков

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Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил благодарность Германии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и постоянную позицию в рамках "Нормандского формата".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Мы положительно оцениваем приложенные немецкой стороной усилия для его ("Нормандского формата" – ИФ Украина) обновления и функционирования", - подчеркнул Разумков во время встречи с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что для Украины важно сотрудничество в рамках ОБСЕ. Он добавил, что ключевым инструментом в распоряжении ОБСЕ и в дальнейшем является Специальная мониторинговая миссия (СММ), отметив, что Украина нуждается в большем присутствии СММ на неконтролируемой части Донбасса.

Председатель парламента напомнил, что режим тишины в Донбассе был установлен с 27 июля, однако30 октября был нарушен боевиками, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих.

Во время встречи также обсуждался вопрос об аннексии Крыма и нарушения международного гуманитарного права на полуострове.

Разумков поблагодарил Мааса за поддержку Федеральным правительством Германии предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Также он отметил весомую помощь Германии Украине на пути внедрения необходимых реформ во многих сферах.

Кроме того, стороны обсудили варианты межпарламентского сотрудничества, в частности, практику проведения в онлайн режиме совместных заседаний комитетов по международным делам и по делам ЕС и восстановления формата личных встреч после преодоления пандемии.

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Топ комментарии

  • NonCFist
    _Спасибо! За СП-2. За финансирование армии рашистов. За турбины. За ПАСЕ. За мост. За т. н. санкции. Отдельно огромное - за обеспокоенность. За развал армии Германии, раскол Запада и НАТО. За то, что своим потаканием агрессору поощряете людоедов к дальнейшей агрессии и тем приближаете последнюю войну в истории тупого человечества, так ничему и не научившегося на своих ошибках. Данке шон!

    Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "нормандского формата", - Разумков - Цензор.НЕТ 5813
  • John Aba
    Пусть поблагодарит еще за Северный поток. РФия ведет войну с Украиной именно на европейские деньги.
  • Харьков Сумской
    Не забывайте, что официальная позиция Германии в рамках Нормандского формата звучит так:"Северный поток-2 не политический, а экономический проект и должен быть достроен".
    И когда Навальный лежал в коме, то громыхали гром и молнии - вплоть до обещаний превратить в руины российскую химическую промышленность. Но, после консультаций "гора родила мышь" - лишили шенгенских виз Бортникова и Кириенко (им нельзя по внутренним инструкциям с частными визитами выезжать за рубеж) и пригрозили 5-ым россиянам заморозкой активов, которых нет.
    A когда Мэй просила Меркель поддержать разгромный пакет по делу Скрипалей, Меркель сказала, что вы - сами по себе, а мы - сами по себе: ограничимся высылкой дипломатов. И Британия, не увидев поддержки от Германии, тоже скисла.
    Вот, всё что вам надо знать о политических стремлениях Германии в отношении России и её режима.
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