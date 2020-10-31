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На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему", распланированную на несколько лет, - Кравчук

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На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему", распланированную на несколько лет, - Кравчук
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона на переговорах по Донбассу выдвинула новое предложение.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон об этом он заявил в эфире телеканала 24.  

"В среду 28 октября мы проводили видеоконференцию. Возник уже совсем другой вопрос у наших оппонентов, у России в частности. Нужно найти новые подходы и, как они сказали, принять и рассмотреть решение о новой системе или, как они сказали, новые шаги, новую пошаговую карту – как менять ситуацию в течение многих лет вперед", – отметил Кравчук.

По его словам, Украина пока не готова рассматривать этот вопрос.

"Мы подготовим свое видение, свой план действий, взяли для этого неделю времени. Подготовим план действий, в котором выстроим следующие наши действия, шаги, решения, необходимые для того, чтобы достичь мира на Донбассе. Наш модератор от ОБСЕ, госпожа [Хайди] Грау, согласилась. На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни на Донбассе. Возможно, это главное для нас", – добавил глава украинской делегации.

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Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие??? Кацапы идут НА ХУТОР вместе с ****** и со всеми условиями - ты старый хрыч то же присоединяйся На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1085
  • Толик Тигра
    Через тиждень-другий дізнаємось план капітуляції.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    ответьте им так, как у них принято, тогда поймут: На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2008

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    а иначе - никак На переговорах по Донбассу Россия выдвинула новое условие - принять "новую систему" распланированную на несколько лет, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4596
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