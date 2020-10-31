Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным диалог с лидерами белорусской оппозиции, но для этого надо знать их позицию по ряду важных для Украины вопросов.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Украина ведет постоянный диалог с белорусским народом. Буквально, решение в поддержку белорусского народа – это тоже диалог. Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции.

Но, как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к российской агрессии, оккупации Крыма, если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую ​​поддержку", - заявил глава украинского МИД.

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Министр подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Но мы хотим четко понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью", – заявил дипломат. Только после этого Кулеба готов встречаться с белорусскими оппозиционерами. "Сейчас то, что они артикулируют – ни о чем", – считает министр, имея в виду их позицию по украинским вопросам.