Зеленский ничего не нарушил, внеся законопроект о роспуске КС: он выполнил решение СНБО, - Данилов
Об этом Данилов заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Владимир Александрович воспользовался своим конституционным правом. Мне странно слышать, что он нарушает законы – еще почти ничего не сделав, кроме как выполнив решение СНБО", - заявил секретарь СНБО.
По мнению Данилова, пока Зеленский не нарушил никаких законов, а дальнейшая судьба инициативы зависит от народных депутатов.
"Я еще раз подчеркиваю, Владимир Александрович Зеленский в настоящее время никаких законов Украины не нарушил", – заявил Данилов.
Секретарь СНБО также считает, что "люди, которые сделали мятеж", имея в виду судей КСУ, должны нести за это ответственность.
В ночь с 29 на 30 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного Суда, признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".
Изменить состав Конституционного Суда можно только с согласия самих судей. Для этого нужно не менее двух третей от конституционного состава суда.
В Конституции перечислены основания для увольнения судьи КСУ. В частности, это может быть неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, нарушение требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями и подача заявления об отставке.
Кроме того, Конституция определяет, что решения и выводы КСУ являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы. Однако законопроектом президента предлагается не выполнять решение КСУ и вернуть действие отдельных положений антикоррупционного законодательства, которые суд признал неконституционными.
Также КСУ неоднократно перечислял характеристики нормативных актов, в том числе и законов. Среди прочего, их признаками является то, что они устанавливают общие правила поведения и являются неоднократными в применении. В то же время проект закона Зеленского предлагает прекратить полномочия именно того состава судей, который был на момент принятия соответствующего решения.