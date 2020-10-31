Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля"

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что в скандальном решении Конституционного Суда чувствуется влияние Кремля и олигархов.

Об этом фон Крамон-Таубадель заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают от президента расследования. И те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть уволены. Но все это требует соблюдения верховенства права.

С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС - безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить. Здесь стоит уже "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Этот конституционный кризис может быть рассмотрен за счет политического консенсуса", - сказала евродепутат.

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Она напомнила, что безвизовый режим устанавливается в ответ на выполнение определенных обязательств, и одно из них - это борьба против коррупции. Это то, отметила фон Крамон-Таубадель, о чем ЕС просил правительства Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.