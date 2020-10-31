Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська

Артем Сытник будет оставаться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований как директор НАБУ, пока не будет решения о его увольнении с этой должности.

Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, почему Минюст не стал выполнять постановление ОАСК об исключении информации о Сытнике как директоре НАБУ, он сказал: "Отказался по двум соображениям. Первое соображение - у меня нет таких полномочий, "убирать" господина Артема Сытника из реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. Второе - это то, что и оснований его "убирать" оттуда тоже нет, поэтому никто не может убрать господина Сытника из реестра как директора НАБУ. Для того чтобы такие полномочия возникли, нужно: первое - решение о том, что господин Сытник освобожден, второе - о том, что кто-то назначен директором НАБУ. Ни первого, ни второго решения не существует, соответственно господин Сытник оставался, остается и будет оставаться директором НАБУ, отраженным в реестре, до того момента, пока не будет решения о его увольнении".

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Как сообщалось, 27 октября НАБУ заявило, что готовит апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, который постановил изъять Артема Сытника из Единого реестра информации как директора этого агентства.

ОАСК в процессе рассмотрения иска уволенного сотрудника НАБУ принял отдельное решение, которым постановил изъять Сытника из Единого реестра информации как директора ведомства. Суд объяснил это тем, что в процессе рассмотрения иска обнаружил неисполнение решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Сытника директором НАБУ.

28 августа КСУ удовлетворил конституционное представление 51 народного депутата и признал неконституционным указ Президента о назначении Сытника директором НАБУ в апреле 2015 года.

КСУ решил, что глава государства действовал за пределами своих полномочий, назначая директора НАБУ, поскольку эта должность не отнесена Основным Законом к должностям, назначение на которые осуществляет Президент.

В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник остается действующим директором, а решение КСУ политически мотивировано.