Сытник будет оставаться в реестре как директор НАБУ до решения о его увольнении, - Малюська
Об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос, почему Минюст не стал выполнять постановление ОАСК об исключении информации о Сытнике как директоре НАБУ, он сказал: "Отказался по двум соображениям. Первое соображение - у меня нет таких полномочий, "убирать" господина Артема Сытника из реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. Второе - это то, что и оснований его "убирать" оттуда тоже нет, поэтому никто не может убрать господина Сытника из реестра как директора НАБУ. Для того чтобы такие полномочия возникли, нужно: первое - решение о том, что господин Сытник освобожден, второе - о том, что кто-то назначен директором НАБУ. Ни первого, ни второго решения не существует, соответственно господин Сытник оставался, остается и будет оставаться директором НАБУ, отраженным в реестре, до того момента, пока не будет решения о его увольнении".
Как сообщалось, 27 октября НАБУ заявило, что готовит апелляционную жалобу на решение Окружного админсуда Киева, который постановил изъять Артема Сытника из Единого реестра информации как директора этого агентства.
ОАСК в процессе рассмотрения иска уволенного сотрудника НАБУ принял отдельное решение, которым постановил изъять Сытника из Единого реестра информации как директора ведомства. Суд объяснил это тем, что в процессе рассмотрения иска обнаружил неисполнение решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Сытника директором НАБУ.
28 августа КСУ удовлетворил конституционное представление 51 народного депутата и признал неконституционным указ Президента о назначении Сытника директором НАБУ в апреле 2015 года.
КСУ решил, что глава государства действовал за пределами своих полномочий, назначая директора НАБУ, поскольку эта должность не отнесена Основным Законом к должностям, назначение на которые осуществляет Президент.
В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник остается действующим директором, а решение КСУ политически мотивировано.