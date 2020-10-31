Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит вопросу КС, - "слуга народа" Монастырский
Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Зеленский готов к "суперрадикальным мероприятиям".
"Думаю, к понедельнику мы будем иметь не менее 10 проектов (от разных политических сил) с различными концепциями решения этого вопроса. Я убежден, что Рада на следующей неделе большую часть времени посвятит именно этому вопросу, чтобы исправить решение КСУ", – сказал он.
Монастырский добавил, что в профильном комитете уже разрабатывают соответствующий законопроект.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.