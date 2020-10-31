Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина

Премьер Армении Никол Пашинян направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с информацией о конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает МИД Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Премьер обратился к президенту РФ для немедленного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статьей 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", – говорится в сообщении.

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Официальный ответ на этот шаг Еревана Баку пока не опубликовал. Однако накануне главы МИД Азербайджана и Армении договорились о дальнейших шагах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. После шестичасовых переговоров стороны решили не стрелять по гражданскому населению региона. До этого неоднократно договаривались о прекращении огня, однако сразу нарушали режим, обвиняя друг друга в обстрелах.