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Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина

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Война в Нагорном Карабахе: Пашинян попросил помощи у Путина
Премьер Армении Никол Пашинян направил письмо российскому президенту Владимиру Путину с информацией о конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает МИД Армении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Премьер обратился к президенту РФ для немедленного проведения консультаций с целью определения рода и размера помощи, которую РФ может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией и статьей 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года", – говорится в сообщении.

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Официальный ответ на этот шаг Еревана Баку пока не опубликовал. Однако накануне главы МИД Азербайджана и Армении договорились о дальнейших шагах для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. После шестичасовых переговоров стороны решили не стрелять по гражданскому населению региона. До этого неоднократно договаривались о прекращении огня, однако сразу нарушали режим, обвиняя друг друга в обстрелах.

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Топ комментарии

  • Имярек
    Чувак, офіційно Азербайджан з Вірменією не воює. Він воює з невизнаним (і вами теж!) самопроголошеним Карабахом.

    П.С. І не забувай: Расія тєбя всєгда бросіт, синок...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Витя ростовский помнится тоже писал письмо султану.
  • oleg1966
    ***** кинул Пашиняна ещё 18 октября заявив что ********* не будет помогать Карабаху так как он не является частью Армении
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