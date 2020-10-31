МИД РФ ответил на письмо Пашиняна Путину: Москва окажет Еревану помощь, если боестолкновения будут перенесены на территорию Армении

В МИД России в субботу выпустил заявление в связи с обращением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором подтверждается приверженность России союзническим обязательствам в отношении Армении.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В МИД РФ вновь призвали стороны нагорно-карабахского конфликта "к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел Российской Федерации, Азербайджанской Республики и Республики Армения в Москве 10 октября сего года".

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В заявлении МИД РФ подчеркивается, что в связи с обращением премьера Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Россия может предоставить Армении для обеспечения ее безопасности, "подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г".

"Ряд статей этого Договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга", - напомнили в российском МИД.

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В субботу в МИД Армении сообщили, что Пашинян направил Путину письмо с просьбой о помощи.