За сутки в ВСУ выявили 159 новых случаев COVID-19, зафиксирован 16-й летальный случай, - командование Медсил
"Работник ВС Украины (г. Киев) 21 октября 2020 года был госпитализирован в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Положительный результат ПЦР-теста от 26 октября 2020 года. В связи с ухудшением состояния здоровья 29 октября 2020 года был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, получал высоко потоковую оксигенацию. Несмотря на проводимую терапию у пациента продолжала отмечаться отрицательная динамика, нарастание дыхательной недостаточности. 29 октября 2020 года поздно вечером состояние больного резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Военнослужащий по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания", - указывается в сообщении, передает Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрированы 159 новых случаев заболевания COVID-19. В медицинские учреждения были госпитализированы 34 человека. На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 125 человек, в том числе 54 военнослужащих и 8 работников ВСУ в Киевской области, 14 военнослужащих и 2 работника ВСУ во Львовской области, 4 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
Всего по состоянию на 10:00 31 октября в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 1639 человек. Выздоровели за период пандемии 4 096 человек, летальных случаев – 16. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 455 человек.