О госбюджете на 2021 год придется договариваться. Судя по опыту "ковидного фонда", будет непросто, - "слуга народа" Корниенко

Депутаты-мажоритарщики хотят больше возможностей для местного уровня, а "списочники" больше рассуждают с точки зрения реформ.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бюджет - это всегда предмет договоренности и предмет отношения к своим избирателям. Как объяснил глава партии, в парламенте есть мажоритарные депутаты, которые хотят больше возможностей для местного уровня. А есть депутаты из списков, которые больше рассуждают с точки зрения реформ.

"Я думаю, что бюджет будет все равно предметом договоренности. У нас уже есть опыт похожий по ковидному фонду, так называемому. Тогда был секвестр бюджета, это было весной, и тогда его все же проголосовали, это было непросто", - отметил Корниенко.

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Напомним, 18 сентября в Верховной Раде представили проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Планировалось, что парламент примет его в первом чтении до 20 октября.