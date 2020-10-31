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Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко

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Законопроект о нарушении противоэпидемических мер позволяет полиции штрафовать людей без маски сразу на месте, - Ляшко
Правоохранителям могут разрешить штрафовать граждан без защитной маски на месте.

Об этом сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, в Раду уже подан соответствующий законопроект.

"В повестке дня следующей сессии Рады есть законопроект, который позволит Национальной полиции составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя", – заявил он.

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На замечания ведущих, что делать в таком случае задыхающимся гражданам, Ляшко ответил: "Недавно было опубликовано исследование, которое показало позитивы и негативы от ношения маски. О том, что мы говорим, что от маски может уменьшаться количество или концентрация кислорода в крови, это было доказано как ложь".

"Если маска качественная, допущенная в производство и является доказанным средством индивидуальной защиты, она не вредит здоровью, а защищает. Мы должны говорить, что вопрос контроля и штрафов будет", – отметил санврач.

Согласно законопроекту во время действия карантинных ограничений украинцев могут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах на сумму от 170 до 255 гривен. Для юридических лиц суммы штрафов составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 гривен до 5 100 гривен).

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    уточните понятие "общественное место" ? остановки, транспорт, магазины - это понятно... но
    например, один чел на пробежке в парке...он должен задохнуться в маске или ему можно без? (не будет так как весной 10 копов гоняли полуголого "пловца"... в аквапарке?)))
  • Привет
    А менты будут от руки чеки выдавать? Или у них кассовые аппараты будут??
  • Igor L
    Україна ледве ледве робить 50 тис. ПЛР тестів на добу, а потрібно більше 100 тис. тестів на добу! Влада за 8 місяців епідемії не спромоглась побудувати нові лабораторії і збільшити кількість ПЛР тестів, а це прямий шлях до перемоги над вірусом! Отже масками не врятуєш ситуацію там де влада просрала всі напрямки роботи! Давайте починати з початку! Звільнимо Степанова та Радуцького, як непрофесіоналів, призначимо Супрун на посаду міністра МОЗ, збільшимо кількість ПЛР тестів на добу, створимо систему підтримки ковід-хворих щоб їм не потрібно було ходити за продуктами і ліками в магазини протягом місяця, поки вони можуть когось заразити, забезпечимо хворих на ковід-19 додатковими виплатими та допомогою з соціальних фондів, щоб хвора на ковід-19 людина не змушена була ходити на роботу і не розповсюджувала коронавірус, введемо сертифікацію здоров'я, щоб кожен хто працює чи з'являється в громадському просторі мав щомісячний ПЛР тест який підтверджує відсутність коронавірусу та інших небезпечних хвороб!
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