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В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 31 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заполненности коек в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%), Полтавской (85,4%) и Ивано-Франковской (77,6%) областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 67,2%.

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Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень также во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (467,7), Хмельницкой (419,3), Ривненской (305,1) и Житомирской (392) областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.

В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав 01
В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав 02

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Топ комментарии

  • Привет
    А фонд в асфальт закатывают...вместо того что бы больницы строить...
    Китай вон за неделю отгрохал..
    А за деньги фонда иаких можео ьыло в каждой области по пять шиук построить...
    Но зеленое стадо ворует...а на дорогах и асфальте воровать легче всего...
  • Lvbnhj
    Візьми свого баригу в рамочку та на закуток постав .
    ..І молись ..молись мо спасе від *зарази * В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8864
  • Sophia-Maria Duglass
    В Словакии продолжается тестирование всей страны за счёт бюджета. Австрия подключила своих врачей в помощь, бо не хватает персонала .

    МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ С ЖЕНОЙ ТОЖЕ ВСТАЛИ С МЕДИКАМИ В РЯД ПРОВОДИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
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