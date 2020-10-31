В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 31 октября в Украине больничные койки заняты уже на 67,2%. Ни в одной области этот показатель не составляет ниже 50%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заполненности коек в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%), Полтавской (85,4%) и Ивано-Франковской (77,6%) областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 67,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в ВСУ выявили 159 новых случаев COVID-19, зафиксирован 16-й летальный случай, - командование Медсил

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень также во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (467,7), Хмельницкой (419,3), Ривненской (305,1) и Житомирской (392) областях.

Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.



