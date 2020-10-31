В Украине заняты уже 67,2% больничных коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заполненности коек в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%), Полтавской (85,4%) и Ивано-Франковской (77,6%) областях.
Всего по Украине загрузка коек составляет 67,2%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень также во всех областях Украины и городе Киев. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Черновицкой (467,7), Хмельницкой (419,3), Ривненской (305,1) и Житомирской (392) областях.
Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.