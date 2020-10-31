Вениславский о законопроекте Зеленского по роспуску КС: Абсолютно обоснован и полностью соответствует ценностям Конституции

Внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" является выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом заявил представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в связи с существенными угрозами национальной безопасности Украины, которые возникли в результате принятия Конституционным Судом в условиях реального конфликта интересов, с многочисленными грубыми нарушениями законов о КСУ и о предотвращении коррупции решения от 27 октября о неконституционности антикоррупционного законодательства, Глава государства инициировал проект политико-правового решения по перезагрузке Конституционного Суда.

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"В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", – подчеркнул представитель Президента в КС.

Федор Вениславский отметил, что выполнение решения Конституционного Суда от 27 октября приведет к тому, что любые последующие изменения в антикоррупционное законодательство будут признаны нынешним составом КС неконституционными, поскольку Суд связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", – отметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде.

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По его словам, принятие парламентом, который представляет интересы всего украинского народа, политико-правового решения, предложенного Президентом, обеспечит восстановление общественного доверия к конституционному судопроизводству и решит кризисную ситуацию, к которой привели действия Конституционного Суда.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.