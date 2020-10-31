Марионетка Кремля Аксенов обещает, что с началом использования опресненной воды "колоссального роста тарифов" в оккупированном Крыму не будет
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По предварительным расчетам, стоимость куба опресненной воды в оккупированном Крыму будет стоить от 40 до 68 рублей.
Об этом сообщил подконтрольный России глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Напомним, 19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.