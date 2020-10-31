Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал. ВИДЕО
Об этом говорится в сюжете Бигус.инфо, передает Цензор.НЕТ.
Сначала селяне отказывались отвечать, поддерживали ли Лозинского на выборах, но потом подтвердили.
"Это конфиденциальная информация. По результатам видно же, что проголосовали ... Это такое... Что было раньше - я там не был, что было раньше. Мы будем смотреть, что будет теперь", – сказал житель Подвысоцкого.
Это же в комментарии ведущему заявила другая жительница села. На уточнение журналиста, знает ли она об убийстве, совершенном Лозинским, женщина ответила утвердительно.
"Ну и что? Что тут такого? А сколько у вас там в Киеве депутаты убивают людей машинами насмерть сбивают. Да кто там знает, охотился ли?! Боже, ну как на охоту ходят, там случайности всякие есть", – сказала жительница.
Еще один мужчина объяснил, что Лозинский сделал "много добра".
"Вы знаете, сколько тут он сделал? Другие тоже убивают. Это такое. То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра сделал для людей. И люди за ним пошли: машину "скорую" взял, садик сделал, больницу делал, школу делал. Старикам дрова дает. Что вам надо", - пояснил он.
Напомним, Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. Господин Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.
Сам Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.
В 2007 году господин Лозинский, который был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ. 16 июня 2009 г. вблизи пгт Голованевск произошло убийство. После инцидента с компанией в составе Виктора Лозинского, прокурора района, начальника милиции района и егеря погиб местный житель Валерий Олийнык. Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона. Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, его объявили в розыск. Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, местного жителя убили из дробовика, который обычно используют на охоте. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал. Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы) . В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет. В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".Однако после общественного резонанса прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму. Уже в 2016 г. Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу. В мае 2019 г. Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил Верховный Суд.