Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря

Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрию Назаренко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней - до 30 декабря.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Напомним, смертельное ДТП на Крещатике в Киеве произошло 30 октября. Водитель автомобиля Land Rover, по предварительным данным, потеряв контроль над управлением, выехал на пешеходную зону и сбил нескольких пешеходов, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.

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Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. В одной из машин была семья с 5-месячным ребенком.