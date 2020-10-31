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Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря

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Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря
Подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Крещатике Юрию Назаренко избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней - до 30 декабря.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Адвокат подозреваемого Юрий Мартыненко добавил, что сторона защиты вполне довольна решением суда.

Напомним, смертельное ДТП на Крещатике в Киеве произошло 30 октября. Водитель автомобиля Land Rover, по предварительным данным, потеряв контроль над управлением, выехал на пешеходную зону и сбил нескольких пешеходов, после чего на проезжей части Крещатика протаранил несколько авто.

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Две женщины, которые стояли на тротуаре у входа в подземный переход, погибли на месте. Еще три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. В одной из машин была семья с 5-месячным ребенком.

Топ комментарии

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Чуваку стало погано - скоріш за все так і було. Але справа в тому, що він був після операції і мав розуміти, що зі здоров'ям у нього не все гаразд, а тому не мав права сідати за кермо (п. 2.9 б) ПДР). Можливо і якісь знеболювальні вживав, при яких не можна цього робити.
  • Максим Воронцов a6167232
    Продублирую свой вчерашний пост. Пока всё идёт "по плану". Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 7219 Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 9611

    Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 Максим Воронцов a6167232

    Читаю комменты и диву даюсь: "заслаб", "людина була непритомною"..... Люди, вы чего??? Да если бы он был "непритомним", то ехал бы прямо, пока какое-либо препятствие его не остановит! "Непритомному" чуваку, которому "погано", хватило сил выворачивать в разные стороны руль, давить на газ, но "не хватило сил" нажать педаль тормоза?! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903 До каких пор вас, стадо баранов, будут давить и избегать наказания, а вы из под колёс бешеных тачек будете блеять: "ему погано", "непритомний", ища оправдания вашим убийцам???!!! Это ЖЕСТЬ!!! Смертельное ДТП на Крещатике: Подозреваемого отправили под арест до 30 декабря - Цензор.НЕТ 3903

    Лично я вижу УМЫШЛЕННУЮ демонстрацию в самом центре столицы. Демонстрацию того, что "вас можно уничтожить средь бела дня в самом сердце Украины и мне за это не будет ровным счётом НИЧЕГО!" И самое ужасное, что с нашими "судами" ему таки ничего и НЕ БУДЕТ!!! Это ПЛЕВОК вам в лицо! И я догадываюсь, кто за этим стоит.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    За такий злочин відпускати під домашній арешт можна?
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