Беларусь закрывает границу из-за коронавируса

Исключение не сделано и для граждан России, кроме тех, кто едет через Беларусь транзитом. Через аэропорт иностранцев по-прежнему будут пускать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранкомитета, ограничения на границе действуют по постановлению Совета министров.

"С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении.

Ограничение не распространяется на дипломатов, глав и членов официальных делегаций, "иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь", водителей при выполнении международных автомобильных перевозок, членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, ближайших родственников, имеющих право на постоянное или временное проживание в Беларуси, официально работающих в этом государстве, следующих на похороны близкого родственника, "иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации", россиян, следующих транзитом в Российскую Федерацию, "иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года".

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Все, кого пустят в РБ, в течение 10 календарных дней должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока.

Исключением сделали только для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений РБ в иностранных государствах, членов их семей; сотрудников Государственной фельдъегерской, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам; сотрудники республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; физические лица, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке.