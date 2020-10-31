Рахманин: Изменения в КС нельзя согласовывать с ЕС, ОПЕК, Китаем и Гватемалой. Почитайте, что такое суверенитет

Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин настаивает, что Украина не должна согласовывать с международными партнерами важные законодательные изменения.

Свою позицию политик озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменения Конституционного Суда не могут согласовываться с ЕС или "семеркой". С Китаем, Гватемалой или ОПЕК - тоже. Это суверенное право УКРАИНСКИх законодателей, Рады и президента", - написал Рахманин.

Глава фракции "Голос" сравнил обновление состава Конституционного Суда с идеей внести в Конституцию "особый статус" оккупированных территорий, которую согласовали с Путиным.

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"Чрезмерно энергичным предлагаю почитать, что такое "суверенитет". Хотя бы в Википедии. Можно на 30 году независимости хотя бы пробовать быть субъектом политики, а не вечным объектом?" — подытожил Рахманин.

Ранее глава глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что изменение состава Конституционного Суда согласовано с Европарламентом и послами стран "Большой семерки".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.