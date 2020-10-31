Украина начала переговоры с международными партнерами для преодоления последствий решения Конституционного Суда, - Кулеба

Украина привлечет международных партнеров к поиску вариантов преодоления конституционного кризиса в стране.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - сообщил он.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.