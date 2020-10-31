Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции (исправлено)

Венецианская комиссия предупреждает, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Речь об этом идет в письме председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марин Мрчела на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции даже по весомой причине не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих цель борьбы с коррупцией", - сказано в письме.

Авторы послания призывают учесть неблагоприятные последствия "возможного поспешного решения уволить конституционных судей".

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"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы - в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов - помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", - заявили Букиккио и Мрчела.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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