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Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции (исправлено)

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Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции (исправлено)
Венецианская комиссия предупреждает, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Речь об этом идет в письме председателя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президента GRECO (орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу) Марин Мрчела на имя главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции даже по весомой причине не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих цель борьбы с коррупцией", - сказано в письме.

Авторы послания призывают учесть неблагоприятные последствия "возможного поспешного решения уволить конституционных судей".

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"GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов. Венецианская комиссия и Совет Европы готовы - в срочном порядке, но со временем, которое необходимо для проведения тщательного анализа различных вариантов - помочь вам в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации", - заявили Букиккио и Мрчела.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

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На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    Бгг)Видно шо в природе два Совета Европы.
    Один для арахамии, другой для разумкова.
  • Igor L
    Суддів КСУ потрібно не просто звільнити а стратити за порушення присяги і зраду України. Це рішення КСУ не є правосудним і взагалі не є правовим, тому суддів КСУ, а також депутатів які дали таке подання потрібно арештувати і віддати під спеціальний трибунал, який винесе їм вирок з виключною мірою покарання! Повітря в Україні різко стане чистішим після страти цих ворогів України!

    Ганнна Маляр

    29 жовтня о 15:20 ·

    Конституційний суд загнав державу у дуже складну ситуацію своїм останнім рішенням.

    Спробую уникати політичної оцінки і зупинюсь на деяких юридичних аспектах цього рішення.

    КСУ визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації". Це саме та стаття за якою можна було притягати чиновників до кримінальної відповідальності за умисне приховування майна та неподання декларації.

    Конституційний суд мотивував своє рішення тим, що декларування недостовірної інформації не здатне заподіяти істотної шкоди суспільству, державі, фізичній або юридичній особі, а отже не є аж настільки суспільно небезпечним, щоб вважатись злочином.

    Я вважаю, що КСУ у цьому пункті перевищив свої повноваження і почав регулювати ту сферу, за яку не відповідає. Поняття і критерії злочину встановлює не Конституція, а Кримінальний кодекс. І це право Верховної Ради визначати те чи інше діяння суспільно небезпечним та криміналізувати його.

    Відповідно до ст. 8 Закону України "Про Конституційний суд України" - Конституційний суд не розглядає питання щодо відповідності законам України актів Верховної Ради України. Тобто відповідає чи не відповідає норма Кримінального кодексу особливої частини нормі Кримінального кодексу з загальної частини - це не компетенція КСУ.

    КСУ повинен вирішувати чи відповідає норма Кримінального кодексу Конституції. Але посилань на статті Конституції, яким не відповідає ст. 366-1 Кримінального кодексу України - в рішенні КСУ немає. Є лише посилання на порушення принципу верховенства права. Тобто, за версією КСУ, наявність в законодавстві кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації - це порушення принципу верховенства права. Навіть не хочу це коментувати.

    І на останок. В Кримінальному кодексі України є чимало злочинів, от скажімо є примушування до вступу у шлюб, за що передбачається до 3-х років позбавлення волі. За логікою КСУ виходить, що, це злочин значно небезпечніший для нашої держави і суспільства, ніж приховування чиновниками своїх статків.
  • Максим Н.
    Дык увольнять и не надо. Надо просто снять неприкосновенность и посадить с конфискацией.
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