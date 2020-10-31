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Конституционный Суд во вторник возьмется за закон о языке

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Конституционный Суд во вторник возьмется за закон о языке
Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 3 ноября, продолжит рассматривать дело о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сказано в повестке дня, обнародованной на сайте КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", - указывается в повестке.

Заседание начнется в 10:00.

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Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

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21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и председатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    Ето полный пздц. Вместо того чтобы заниматься соблюдением законов самый высший суд работает на врага и ставит под сомнение украинский язык в Украине. Может етот суд напалмом выжечь до суда чтобы не видеть как ети мрази будут издеваться над Украиной?
  • wake up-UA
    Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 6330
  • Светлана Науменко
    Конституційний Суд у вівторок візьметься за закон про мову - Цензор.НЕТ 3598Дмитро Ярош

    Знаєте, що найбільше вражає на війні?

    Ні - навіть, не смерті близьких людей. Це дуже боляче, але закономірно. Війна, на превеликий жаль, без втрат не обходиться. Справедлива війна - це завжди жертва...

    Коли віриш у Бога і знаєш, що воюєш за Свободу і Незалежність своєї Нації, тоді розумієш, що ті, хто гине за Батьківщину - живуть вічно...

    Найбільше на війні вражає цинізм тилових пацюків... Прикладів і в минулій владі, і в існуючій - безліч.

    Найсвіжіший - це коли «кончіна» тварина, яка займає одну із найвищих посад в Державі, такий собі хрунь тупицький, під час війни «переоформив» своє майно, в окупованому кац@п@ми українському Криму... Ви уявляєте, украінці, що ця мерзота зробила?..

    А таких як він, справді, немало...

    Вони - голосують за колаборантів з ОПЗЖ та за інших гнид; вони - зневажають нашу Революцію Гідності; вони «грають членами на роялях»; вони - не відповідають на ворожий вогонь; вони - зневажають все українське; вони - ті, про яких колись писали: «Народ, який немає Честі, не буде мати і Хліба»...

    Надихає одне: я бачив на Майдані та на Війні тисячу тисяч українців, яким «нєкакаяразніца», і які готові віддати все найдорожче во благо своєї Нації та Держави.

    А доти, доки є люди, здатні вбивати ворогів, і при необхідності гинути, в ім'я вищих ідеалів, всіляке бидло, типу тупицького, не буде ганебним маркером нашого народу...

    Геть бидло!

    Слава Україні!
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