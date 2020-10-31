Подоляк: Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом"

Повестка дня ближайших заседаний Конституционного суда Украины говорит о том, что КС стал "исключительно реакционным политическим органом".

Об этом советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на, скажем так, ближайший календарный план КС, то невооруженным глазом уже будет видна вся их прекрасная задумка. Максимально разозлить общество. Заставит его рвать и метать. Буквально на 3 ноября одним за другим стоят спешные рассмотрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и сразу за ним - закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Причем, оба закона будет рассмотрены исключительно в закрытом режиме. Ну, чтобы никто не знал, почему нас вернули лет на 10 назад", - сказал Подоляк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конституционный Суд во вторник возьмется за закон о языке

Советник главы ОП считает, что все это заставляет задать вопрос, ради чего или ради кого КС "преднамеренно идет на столь жесткую эскалацию".

"Это ведь точно эскалация. Это ведь явно не желание успокоить общество и принять разумные и взвешенные решения. По сути, можно и нужно говорить о том, что КС сегодня стал исключительно реакционным политическим органом. Не судейским. Не над схваткой. А именно участником и прямым заинтересантом провокационного политического процесса", - подчеркнул он.

Также на Цензор.НЕТ: Советник главы ОП Подоляк о решении КС: "Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит"

По мнению Подоляка, КС "явно выступает в интересах одной из сторон".

"Не сомневаюсь, что если это не остановить, то улица реально будет бурлить и рвать. И будет права. Нельзя так нагло и цинично ломать новый общественный договор, за который страной заплачена огромная цена", - отметил он.

Читайте также: Венецианская комиссия - Разумкову: увольнение судей КС будет вопиющим нарушением Конституции