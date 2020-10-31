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Австрия вводит комендантский час и локдаун

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Австрия вводит комендантский час и локдаун
Из-за роста заболеваемости COVID-19 правительство Австрии с понедельника вводит локдаун и запрещает гражданам выходить из дому с восьми вечера до шести утра.

Об этом жителей Австрии предупредил канцлер страны Себастьян Курц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Со вторника, 3 ноября, Австрия возвращается на "локдаун", чтобы сдержать пандемию COVID-19", - сказал он.

Новые меры продлятся как минимум до 30 ноября. В это время населению будет запрещено, за некоторыми исключениями, покидать дома с 20:00 до 6:00. Курц пояснил, что во время такого комендантского часа людям, тем не менее, разрешат перемещаться по работе и даже ходить на прогулки.

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Ресторанам будет разрешено готовить пищу только на вынос. Отели продолжат работать в крайне ограниченном объеме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить работу.

Школы пока что продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.

"У Австрии - одна из лучших систем здравоохранения в мире, однако и ее возможности не безграничны", - подчеркнул Курц.

В Австрии за сутки зафиксировали 5 349 случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с момента начала пандемии - более 100 тыс.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Австрия вводит комендантский час и локдаун - Цензор.НЕТ 7896
  • NavigatorUR
    Девушка! О нарушении прав человека Вы заговорите, когда в больнице будет один кислородный концентратор на пять больных. И не дай Бог Вы там окажетесь. Вот тогда и заговорите о правах человека. И посмотрите как отреагируют на это соседи...))))) Хотя дороги для многих на кладбище уже заасфальтированы...
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Свидетели "ковидного заговора", Австрия ну тупааая, да ?.. Австрия вводит комендантский час и локдаун - Цензор.НЕТ 2959
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