"Слуги народа" хотят создать базу данных ДНК украинцев за 276 млн грн

Группа депутатов СН зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о создании государственной базы геномной информации человека. В первую очередь авторы законопроекта хотят собирать образцы ДНК преступников, силовиков и военных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Целью принятия акта является законодательное урегулирование процессов создания и функционирования учета геномной информации человека в Украине и совершенствование работы правоохранительных органов Украины по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений против жизни, здоровья, свободы, половой свободы и неприкосновенности личности, а также других преступлений и правонарушений, розыска без вести пропавших лиц и идентификации неопознанных трупов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту №4265.

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Депутаты предлагают, чтобы в обязательном порядке образцы ДНК сдавали:

- люди, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения;

- лица, посягнувшие на жизнь и здоровье других людей, к которым по решению суда применены принудительные медицинские меры;

- лица, осужденные и отбывающие наказание или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Кроме того, в базу будут вносить образцы ДНК неопознанных тел и близких родственников пропавших без вести.

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Также образцы будут собирать у лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу, военнослужащих, полицейских, сотрудников Государственного бюро расследований, Службы безопасности, пограничников и сотрудников Генеральной прокуратуры. Военные будут сдавать образцы каждые восемь лет.

Другие категории граждан также смогут добровольно сдать образцы ДНК, однако они должны будут оплатить такую возможность.

Вся информация должна храниться в базе 75 лет, распорядителем архива станет Министерство внутренних дел.

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На создание базы данных ДНК понадобится 276 млн гривен.

Сейчас документ находится на рассмотрении комитета по вопросам правоохранительной деятельности.