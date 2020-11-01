"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть сконцентрированы на будущем", - Саакашвили о программе оппозиции в Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что его оппозиционная партия "Единое национальное движение" победила на выборах в парламент. Экзит-полы это опровергают и говорят о победе правящей "Грузинской мечте".

О победе своей политсилы Саакашвили заявил в эфире "Мтавари архи", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

"Они проиграли, сегодня мы доказали, какая мы важная нация. Они проиграли Тбилиси. ... Если вы собираетесь творить тысячу видов мерзостей, я Михеил Саакашвили, я пойду до конца, я не хочу должности, но кто поднимет руку на мой народ, мы готовы противостоять ему до конца. Я готов, если они пойдут на нарушения, включиться в эту борьбу физически, своим существом, включиться до конца", - заявил Саакашвили.

При этом экс-президент заявил, что не хочет конфронтации и призвал к мирной передаче власти.

"Мы готовы гарантировать, что репрессий не будет. Мы должны быть концентрированы на будущем, а не на прошлом. Вы поняли, что проиграли выборы, но это не значит, что жизнь окончена", - сказал Саакашвили.

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При этом экзит-полы говорят о победе правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, сообщает "Радіо Свобода".

По заказу телеканалов в Грузии было проведено 4 экзит пола. Все они показали, что "Грузинская мечта" набирает 40,5% голосов, чего достаточно для самостоятельного формирования правительства.

Согласно опросу для Imedi TV, "Грузинская мечта" набирает 55 процентов, а "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - 23 процента.

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Экзит-пол Mtavari Arkhi TV показал 41 процент для "Грузинской мечты" и 33 процента для "Единого национального движения". Телеканалы Formula 1 и Rustavi 2 со ссылкой на свои экзит-полы дают "Грузинской мечте" 46 и 51 процент соответственно.