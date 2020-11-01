Суд постановил экстрадировать в США американского добровольца Ленга, которого на родине подозревают в убийстве двух человек

Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США. Его подозревают в убийстве в убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде.

Об этом сообщил адвокат Ленга Александр Веремеенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Адвокат добавил, что защита воспользуется своим правом обжаловать приговор и подаст апелляцию. Сейчас, по словам Веремеенко, Лэнг не находится под стражей.

Сам Крейг Лэнг прокомментировал приговор, поблагодарив всех, кто его поддерживает.

"Сегодня нам не повезло, но мы все еще верим в Бога. Всем, кто пришел в этот вечер и стал на мою защиту - спасибо вам. Мы подадим апелляцию и просим вас и в дальнейшем молиться за нашу семью в эти трудные времена", - написал он в Фейсбуке.

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Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки требуют экстрадиции Крейга Ленга. В Штатах его подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.

В октябре 2019 суд в Виннице арестовал американца. В декабре он просил у украинского суда защиты и убежища.

Ленг - бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к "Правому сектору". С добровольцами на фронте он провел больше года.

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В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Ленг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев он прекратил службу в ВСУ.