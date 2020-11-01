За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС
1 38520
За прошедшие сутки, 31 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
Вражеская провокация не представляла угрозы для украинских воинов, поэтому оружие в ответ не применялось.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020, и готовы к адекватному реагированию на любые коварные действия противника.