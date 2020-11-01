За минувшие сутки наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 31 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево противник совершил одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Вражеская провокация не представляла угрозы для украинских воинов, поэтому оружие в ответ не применялось.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 1 ноября, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020, и готовы к адекватному реагированию на любые коварные действия противника.

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