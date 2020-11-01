НАПК о заявлении Венецианской комиссии об увольнении судей КС: В своем решении Суд минимум дважды нарушил Конституцию

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции отреагировали на заявление Венецианской комиссии и Группы государств против коррупции (GRECO) о необходимости воздержаться от роспуска Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление НАПК.

Отмечается, что быстрое восстановление антикоррупционной системы невозможно без отмены решения КС.

"Таким образом, в этой ситуации следует учесть три следующих обстоятельства: В своем решении КСУ нарушил Конституцию Украины по крайней мере дважды. Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленная неподача декларации являются чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно.

"Конституция устанавливает общее для всех ветвей власти правило - действовать исключительно в пределах полномочий, в порядке и на основаниях, предусмотренных ею и законами Украины. Согласно Конституции и законам Украины, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые оспаривались в конституционном представлении. Однако, судьи нарушили требования Конституции и отменили положение Закона Украины "О предотвращении коррупции", которые не оспаривались в конституционном представлении 47 народных депутатов, - добавили в НАПК.

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Кроме того, в НАПК напомнили, что быть судьей в собственном деле запрещено основополагающими принципами права.

"отмененным положениям антикоррупционного законодательства продолжалась процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ - Мойсика, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирования 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании", - говоорится в заявлении.

Также в НАПК добавили, что КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликт интересов у всех судей наравне с другими публичными служащими. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

"Так, Венецианская комиссия в деле об изменениях в Судебном кодексе в Армении отмечает, что проверка деклараций органом, который не относится к судебной власти, является лучшим решением при создании отдельной институции для судей", - говорится в сообщении.

В НАПК добавили, что "в своих отчетах GRECO положительно оценивает созданную в Украине систему декларирования".

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия предупреждает, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного Суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывает рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

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