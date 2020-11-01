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За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев

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За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 1 ноября, зафиксированы 7 959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 395 440 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (883), Житомирской (708), Львовской (408) областях, а также в Киеве (689).

За сутки выздоровели 2 513 пациентов, всего с начала пандемии - 161 441 человека. В течение минувших суток умерли 110 ранее заболевший. Всего с начала пандемии умерли 7 306 человек. Всего в Украине по состоянию на утро 1 ноября COVID-19 болеют 226 693 человек, что на 5 336 человек больше, чем сутками ранее.

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За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев 01
За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев 02
За сутки от COVID-19 умерли 110 человек, 2 513 - выздоровели, выявлены 7 959 новых случаев 03

Топ комментарии

  • Dmitriy k 4cbe13b9
    От через таких зебілів, як ти, така велика кількість хворих. Заболіють всі, а місць у лікарнях вистачить для кожного? Ти ж, тупе створіння, сам будеш несамовито благати: допоможіть! А таких зебілів буде десятки тисяч в кожному місці і лікарі будуть вирішувати кого рятувати, а кого залишити помирати вдома.
  • Василий Васильев f88c7c44
    Угу, святой был бы Святой Петя у руля, то короновирус не вышел бы за границы Уханя.
  • geneva victorija
    Вы обязательно выздоровеете . Дай Бог здоровья !
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