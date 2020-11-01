Украина на 21-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 46,4 млн заразившихся и 1,2 млн жертв
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По состоянию на утро 1 ноября в мире зарегистрировали 475 201 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 488 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 4 406 405 случаев инфицирования, из них 475 201 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 200 565 человек, из них 6 488 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 33,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 21-е место мирового рейтинга и находится на 8-м в Европе.