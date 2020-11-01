Малюська о решении КС: "Как правило, перед приездом миссии МВФ что-то случается"

Министр юстиции Денис Малюська, комментируя решение Конституционного Суда, который отменил ответственность за декларирование недостоверной информации, заявил, что как правило, в Украине "что-то случается" перед приездом миссии Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Министр не считает, что решение КС как-то совпадает с проведением опроса Зеленского, где в частности был вопрос о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных масштабах.

"Скорее совпадения случаются другие у нас. Как правило, перед тем, как приедет миссия МВФ, случается что-то, что бьет очень сильно по нашим программам и обязательствам, которые уже имплементируют, что потенциально может отсрочить приезд миссии МВФ. И это исторически", - отметил Малюська.

Глава Минюста не исключает, что кто-то пытается сорвать сотрудничество Украины с международными партнерами.

"Совпадение всегда бывает. То есть можно не ходить к гадалке - всегда перед приездом миссии МВФ, перед запланированным приездом произойдет что-то негативное. И МВФ это знает. Они понимают, что следует ожидать негатива, который может срывать их миссию. Они уже даже на это смотрят более-менее снисходительно, понимая, что это внутриукраинские игры", - добавил Малюська.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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