От коронавируса за минувшие сутки в Киеве умерли 12 человек, 50 - выздоровели, выявлены 689 новых случаев, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за прошедшие сутки выявили еще 689 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 38 238", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет. Заболели также 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус побороли 12 912 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 122, в Соломенском - 117 и 88 случаев в Голосеевском районе.