За сутки в ВСУ выявили 112 новых случаев COVID-19, зафиксирован 17-й летальный случай, - командование Медсил

По состоянию на 10.00 1 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 1 701 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрированы 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 21 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 4 военнослужащих, Черниговский военный госпиталь - 10 военнослужащих, Житомирский военный госпиталь - 3 военнослужащих, 59 военный мобильный госпиталь - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Мариупольский военный госпиталь - по 1 военнослужащему

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 91 человек: Киевская область - 41 военнослужащий и 11 работников ВС Украины, Львовская область - 18 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Житомирская область - 9 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Николаевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Луганская область - 2 военнослужащих, Черкасская и Одесская области - по 1 военнослужащему

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 17 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Работник ВС Украины (Одесская область) с 13.10.2020 находился на лечении в городской клинической больнице города Одессы. Результат ПЦР тестирования от 18.10.2020 - положительный. В связи с ухудшением состояния здоровья, больной, 22.10.2020 был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционных больных. Несмотря на все принятые меры 31.10.2020 состояние здоровья пациента значительно ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата. Работник ВС по существующей информации имел хронические сопутствующие заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели 4 146 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 452 человека. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 84 человека.

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