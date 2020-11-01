Сотрудник российской колонии избил незаконно осужденного украинца Шумкова, - родственники уверены, что против политзаключенного готовят новое дело

Накануне вечером сотрудник исправительной колонии в Тверской области нанес телесные повреждения незаконно осужденному в России гражданину Украины Александру Шумкову.

Об этом сообщила в Facebook Людмила Шумкова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, обстоятельства происшествия неизвестны. Женщина убеждена, что все действия правоохранительных органов и спецслужб РФ направлены на провокации, чтобы открыть еще одно уголовное дело против Шумкова.

Так, сотрудники спецслужбы РФ во время встречи с политзаключенным неоднократно говорили ему, что "живым с территории РФ он может не выехать и что им невыгодно его отпускать в Украине".

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"[Спецслужбы] даже пытались давить на тех неравнодушных граждан РФ, которые поддерживали Александра письмами. Учитывая, что за все время незаконного заключения не было ни одного спокойного дня, и то, что осталось ему не так много времени до освобождения, провокации, скорее всего, будут усиливаться", - добавила она.

Людмила Шумкова просит Офис Президента, Министерство иностранных дел, Департамент консульской службы МИД, Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову обратить внимание на сложившуюся ситуацию и сделать все возможное, чтобы гражданин Украины вовремя вернулся домой, а не получил еще один срок.

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Напомним, украинца Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии общего режима за участие в "Правом секторе" в декабре 2018 года. Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Сам украинец свою вину отрицал.

Шумков служил по контракту в Вооруженных силах Украины в селе Чернобаевка Белозерского района Херсонской области, жил в Херсоне. Он не вернулся после службы домой 17 августа 2017 г. 29 сентября 2017-го его обнаружили в российском СИЗО.

Шумков говорит, что его похитили, а российскую границу он пересек против своей воли, без сознания, с помощью сотрудников ФСБ. Матери заключенного поступило письмо от Следственного комитета РФ и ФСБ, в котором было сказано, что ее сыну объявлено подозрение "за участие в экстремистских организациях". Во время Революции Достоинства и после этого парень находился в рядах "Правого сектора" и охранял тогдашнего лидера организации Дмитрия Яроша.